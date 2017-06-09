Утёнок стал талисманом чемпионата мира по хоккею 2018 года

Талисманом чемпионата мира по хоккею 2018 года стал утёнок. Он был выбран в честь главного героя всемирно известной сказки датского писателя Ганса Христиана Андерсена «Гадкий утёнок». Имя талисману будет выбрано путём голосования на сайте турнира.



Мы решили выбрать именно такой талисман, потому что это герой сказки «Гадкий утёнок», которого обижают все во дворе, а потом он превращается в лебедя. Лебедь — это национальный символ Дании, и преображение гадкого утёнка напоминает сборную Дании в последние 15-20 лет. Мы прошли от низших дивизионов до постоянной прописки в элитной группе", — приводятся слова главы оргкомитета чемпионата Энвера Хансена на официальном сайте турнира.

Стали известны составы групп ЧМ-2018, сборная России сыграет в Копенгагене

Фото также можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.