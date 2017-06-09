Черри: Кросби бьют, выводят из себя, а он не обращает внимания, и правильно

Хоккейный эксперт Дон Черри прокомментировал игру капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в пятом матче финала Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз» (6:0, 3-2).



«Когда Кросби бьют или пытаются вывести из себя, он не обращает на это внимания, даже не смотрит на соперника. Я одобряю такое поведение. Будь как Ги Лафлёр, не обращай на это внимания. Пусть тебя бьют, даже не смотри на него. Так и надо делать, тогда не будешь трепать себе нервы.



Я считаю, что Кросби — лучший хоккеист мира не только потому, на что он способен в атаке, но ещё и потому как он подстраховывает подключающихся защитников с обеих сторон площадки. Вот он слева, тут же перемещается на правую сторону. Защитник уходит вглубь чужой зоны, смотрите, кто остался на синей линии — Кросби. Если ты не будешь делать, защитники перестанут уезжать с синей линии к воротам. А если этого не будет, ты не выиграешь», — цитирует Черри Sportsnet.

Малкин и Кросби «сдули» хищников. «Питтсбург» в шаге от Кубка Стэнли! «Питтсбург» выиграл возможно, ключевой матч финальной серии. До второго подряд Кубка Стэнли «пингвинам» остаётся сделать один шаг.