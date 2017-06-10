Гостисбер: приятно понимать, что в «Филадельфии» на меня рассчитывают

Защитник «Филадельфии Флайерз» Шейн Гостисбер прокомментировал продление соглашения с клубом, о котором было объявлено 9 июня.



«Сбылась моя мечта. Я всегда хотел играть за одну из лучших команд в хоккее. У нас на подходе молодые ребята, есть лидеры. Приятно понимать, что вписываешься в планы команды на будущее, что на меня рассчитывают. Это огромная честь. Нам ещё нужно работать, но я надеюсь, что мы добьёмся успеха», — приводит слова Гостисбера официальный сайт клуба.



24-летний хоккеист в последних двух сезонах в НХЛ становился лучшим бомбардиром команды среди защитников. В прошедшем регулярном чемпионате он провёл 76 матчей, в которых забросил семь шайб и сделал 32 голевые передачи при показателе полезности "-21". Всего в НХЛ на его счету 85 (24+61) очков в 142 играх. В 2016 году он сыграл на Кубке мира в составе сборной молодых звёзд Северной Америки.

Защитник Шейн Гостисбер продлил контракт с «Филадельфией»