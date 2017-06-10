Салливан: «Питтсбург» реально осознаёт свои возможности

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан отметил, что его команда с каждым матчем финальной серии Кубка Стэнли показывает игру всё лучше, но шестой матч будет самым сложным.



«Наша команда с каждым матчем играла всё лучше. После первых двух встреч мы знали, что не показали своей лучшей игры и нам повезло, что мы добились результата. Думаю, некоторых людей счёт в матчах может ввести в заблуждение, но не нас. Мы стараемся объективно оценивать нашу игру, и нам казалось, что мы играли в Нэшвилле немного лучше, чем показал результат. Думаю, мы реально осознаём возможности своей команды. И мы прибавляем с каждым матчем. Понимаем, что следующая встреча будет самой сложной. Так что нам нужно перезапустить свои мозги и быть готовыми», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.