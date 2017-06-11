Салливан: в шестом матче «Питтсбург» должен сыграть совсем на другом уровне

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан отметил прогресс своих подопечных, а также то, как их таланты помогают им бороться с соперниками из «Нэшвилл Предаторз» в финальной серии Кубка Стэнли.



«Я думаю, мы играем лучше. Мы играем упорнее и умнее. Мы лучше завершаем атаки, и у нас собраны отличные игроки. Они играют, используя свой талант и инстинкты, а когда они так делают, защищаться против них очень трудно. Благодаря своему таланту они постоянно получают возможности забить. Я уверен, что с каждой игрой, которую мы провели, мы становились лучше. Мы знаем, что в шестом матче должны сыграть совсем на другом уровне. И я уверен, что он у нас есть. Именно это мы постоянно говорим своим ребятам. Но тем не менее менять свой план на игру мы не намерены», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.