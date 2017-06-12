Агент Зайцева: Никита проложил путь для россиян в НХЛ

Агент Дэн Милстейн рассказал, почему российские молодые хоккеисты выбирают не Континентальную хоккейную лигу, а Национальную хоккейную лигу. Ранее клиент Милстейна Никита Зайцев заключил с «Торонто Мэйпл Лифс» семилетнее соглашение на $31,5 млн.



«Российские хоккеисты хотят приехать в Северную Америку максимально подготовленными. Даже в России дети мечтают не только участвовать в Олимпиаде и выигрывать «золото», но и играть в НХЛ с целью поднять над головой Кубок Стэнли. Зайцев проложил путь для россиян, которые хотят себя попробовать в этой лиге», – цитирует Милстейна Toronto Sun.