Экс-нападающий «Лева» и «Трактора» Ржепик стал игроком «Фрибура»

Чешский нападающий Михал Ржепик стал игроком «Фрибура». Соглашение рассчитано на один год. Об этом сообщает официальный сайт швейцарского клуба.

Бывший форвард «Лева» и «Трактора» Ржепик продолжит карьеру во «Фрибуре»

28-летний Ржепик начинал сезон-2016/17 в Континентальной хоккейной лиге — в «Тракторе», но провёл только две игры, не отметившись результативными действиями, после чего перешёл в чешскую «Спарту». В чешской лиге нападающий сыграл 26 матчей, в которых набрал 18 (8+18) очков. Ранее в КХЛ он также выступал за пражский «Лев», всего на его счету 35 (17+18) очков в 126 играх. Ржепик является чемпионом WHL, обладателем Мемориального кубка и чемпионом Чехии.