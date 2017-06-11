Бывший форвард «Лева» и «Трактора» Ржепик продолжит карьеру во «Фрибуре»

Чешский нападающий Михал Ржепик продолжит свою карьеру в швейцарском чемпионат. Об этом сообщает swisshockey. Хоккеист будет выступать за «Фрибур». Соглашение рассчитано на один год.



Нападающий Михал Ржепик может вернуться в КХЛ

28-летний Ржепик начинал сезон-2016/17 в Континентальной хоккейной лиге — «Тракторе», но провёл только две игры, не отметившись результативными действиями, после чего перешёл в чешскую «Спарту». В чешской лиге нападающий сыграл 26 матчей, в которых набрал 18 (8+18) очков. Ранее в КХЛ он также выступал за пражский «Лев», всего на его счету 35 (17+18) очков в 126 играх. Ржепик является чемпионом WHL, обладателем Мемориального Кубка и чемпионом Чехии.