Вратарь Хелениус покинул «Йокерит», контракт расторгнут

Вратарь Рику Хелениус покинул «Йокерит». Об этом информирует официальный сайт финского клуба Континентальной хоккейной лиги. Клуб расторг контракт с 29-летним финским голкипером.



Хелениус за три сезона в «Йокерите» провёл 63 матча в Континентальной хоккейной лиге, пропустил 147 шайб, отразив в среднем 90,5% бросков. На счету вратаря 4 матча на ноль. Ранее состав финской команды пополнил вратарь Карри Рамо.

Ранее финский клуб Континентальной хоккейной лиги объявил о подписании контракта с нападающим Олли Палолой.