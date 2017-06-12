Вратарь Хелениус покинул «Йокерит», контракт расторгнут

Вратарь Рику Хелениус покинул «Йокерит». Об этом информирует официальный сайт финского клуба Континентальной хоккейной лиги. Клуб расторг контракт с 29-летним финским голкипером.
Хелениус за три сезона в «Йокерите» провёл 63 матча в Континентальной хоккейной лиге, пропустил 147 шайб, отразив в среднем 90,5% бросков. На счету вратаря 4 матча на ноль. Ранее состав финской команды пополнил вратарь Карри Рамо.
Ранее финский клуб Континентальной хоккейной лиги объявил о подписании контракта с нападающим Олли Палолой.
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