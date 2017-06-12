Болельщики «Питтсбурга» ели сырых сомов после победы над «Нэшвиллом»

Команда «Питтсбург Пингвинз» на выезде обыграла «Нэшвилл Предаторз» в шестом матче финала Кубка Стэнли. Болельщики «пингвинов» вышли на улицы города праздновать победу, которая стала для их команды второй кряду. Одной из забав стало поедание сырых сомов.



У фанатов «хищников» есть несколько традиций в плей-офф. Они бросают на лёд арены сомов, а также бьют кувалдой кузовы машин, специально окрашенных в цвета соперника. Для «Нэшвилла» это был первый финал в истории.

«Малкин — 101-й в НХЛ». Как «Питтсбург» отмечал чемпионство Кросби с семьёй, селфи на льду, Малкин с Кастеровой, брызги шампанского и хаос в чемпионской раздевалке «Питтсбурга» — в обзоре соцсетей.

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