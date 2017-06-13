Защитник Шинкевич продлил контракт с минским «Динамо»

Защитник Илья Шинкевич остаётся в минском «Динамо». Об этом информирует официальный сайт белорусского клуба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и минской командой Континентальной хоккейной лиги рассчитано на один год.

В Континентальной хоккейной лиге защитник выступал главным образом за минскую команду. В сезоне-2014/15 Шинкевич провёл 3 матча за «Витязь». В сезоне-2016/17 на счету игрока в общей сложности 59 матчей и 9 очков. Всего на уровне КХЛ игрок обороны провёл 212 матчей и набрал в них 25 очков.