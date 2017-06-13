Юдзи Ивамото — первый за 20 лет доморощенный главный тренер сборной Японии

Юдзи Ивамото назначен главным тренером сборной Японии по хоккею. Об этом инфрмирует официальный сайт Международной федерации хоккея. Ивамото — первый за 20 лет доморощенный главный тренер национальной команды после Масару Сейно. Японцы упустили возможность подняться в дивизион А чемпионатов мира.

«Мы будем строить новую команду. Я хочу построить команду, агрессивно действующую как в атаке, так и в обороне. Буду делать ставку на игроков, для которых команда превыше всего. Нам предстоит пройти долгий путь», — прокомментировал своё назначение тренер.