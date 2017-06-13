Верите ли вы, что Евгений Малкин может вернуться в Россию?

Владислав Третьяк сказал, что российские клубы могут создать условия для возвращения в Россию Евгения Малкина и других звёзд НХЛ. На подобное развитие событий намекнул и вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин.

Третьяк: для звёзд уровня Малкина у нас создадут условия не хуже, чем в Америке

Верите ли вы, что россиянин, ставший в составе «Питтсбурга» трёхкратным обладателем Кубка Стэнли, в ближайшее время вернётся в Россию?



— Разумеется, нет!

— Только в родную «Магнитку».

— Базовый клуб сборной ждёт!

— ЦСКА в нём найдёт замену Радулову.

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