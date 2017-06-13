Скабелка сказал, что в «Авангарде» не будет никаких «банд»

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка высказался о шведском векторе омской селекции с точки зрения легионеров. Также специалист вспомнил о своей работе с игроками из Швеции в «Сибири». Состав «Авангарда» пополнили шведские форварды Деннис Эверберг и Юхан Сундстрём. Также в омской команде выступают защитники из Швеции Юнас Анелёв и Эрик Густаффсон.

Скабелка: у «Авангарда» будут варианты по 6-му легионеру после драфта расширения

«В последние годы шведский хоккей очень мощно развивался — и не случайно «Тре крунур» недавно стали чемпионами мира. Плюс в НХЛ именно шведы пользуются среди всех европейцев самой большой популярностью. Так что, думаю, по пути «Авангарда» скоро пойдут и другие клубы КХЛ. Да, в общем-то, они уже пошли. В «Сибири» работал вместе с Херсли, Турессоном, Ридерваллем, Улльстрёмом, другими ребятами. Это можно объяснить тем, что в Новосибирске моим помощником трудился Игорь Матушкин, который отлично знает шведский хоккейный рынок. Именно он, можно сказать, прорубил окно в страну «Трёх корон», в своё время инициировав приобретение Херсли и Турессона. Все эти ходы сработали. Например, Херсли полтора месяца назад взял кубок Гагарина в составе СКА.



Шведы мне импонируют своим профессиональным отношением к делу, хорошей технической базой, спокойным и позитивным восприятием в коллективе. Так что будьте уверены, никаких банд у нас не будет — только хоккейные ансамбли», — цитирует тренера Russia-Hockey.