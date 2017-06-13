Василевский признался, что знает, куда будет вкладывать деньги

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский порассуждал о перспективах нападающего Михаила Воробьёва в Северной Америке, вспомнил о начале своего пути в НХЛ и высказался о вложении денег.



«Сразу в «Филадельфии» обещали? Ну, не знаю. Если Воробьёв попадёт так сразу, то будет здорово. Но обычно они всегда обещают, а получается не совсем так. Мне кажется, что его отправят в АХЛ. Не потому, что он плохой игрок, а хотя бы для того, чтобы он приноровился к маленьким площадкам, к самому стилю игры. Если хочет играть в лучшей лиге мира, увидеть тот уровень, то, конечно, надо ехать и попробовать. Не у всех есть такие возможности. Кто-то предпочитает остаться, заработать денег здесь, обеспечить семью и только потом со спокойной душой лететь туда. А кто-то хочет ехать сразу и по сути начинать карьеру там.



Я знал, что меня отправят в АХЛ. Но я и не против был, мне надо было попробовать. Мне повезло, что я был только половину сезона, потом вызвали в НХЛ. Первый сезон для меня был очень интересным, я не жаловался, не торопил тренеров, чтобы вызывали в «Тампу». Мне хотелось поиграть, почувствовать. АХЛ – очень интересная лига. Как раз привыкал к площадкам. Я готовился к тому, что уеду, и начал копить деньги, когда ещё играл в КХЛ. Поэтому накопил достаточно. Ещё и курс был хороший, когда менял деньги, – рублей 35 за доллар. Я знал, что там у меня будет денег немного, но надо будет снимать жильё, будут другие траты. Агент мне подсказывал, говорил, что нужно откладывать деньги. Так и произошло.



Своя вратарская школа? Нет, это слишком серьёзное дело. Таким проектом надо заниматься, а времени на это не так уж много. Вообще было бы прикольно, думаю.



Я понимаю, что вечно не буду играть в хоккей. Я спрашивал у многих парней, которые играют в НХЛ, куда они вкладывают деньги. У Бишопа — он в этом плане очень подкован. Я приблизительно знаю, что я буду делать. Но сначала надо накопить денег, а потом уже куда-то это всё вложить», — цитирует Василевского «Бизнес Онлайн».

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