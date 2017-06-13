Кожевников: любая игра против Канады пойдёт на пользу сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал возможную встречу сборных России и Канады на Кубке Первого канала.

«Любая игра против сборной Канады — это полезная практика. Канадцы есть канадцы. Сейчас для любого игрока почётно сыграть против «кленовых листьев», как и им сыграть против нас. Не обыгрываем, но надо стараться, тренироваться, играть с ними. Как вы будете их обыгрывать, если вы не играете с ними? Может быть европейцев привезут, может быть, молодых ребят. Любая игра поможет, России надо играть с ними», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.