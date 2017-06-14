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СКА: сегодня легендарному воспитаннику клуба Дроздецкому исполнилось бы 60

14 июня 2017, среда. 11:17. Хоккей

14 июня воспитаннику СКА, одному из лучших ленинградских хоккеистов Николаю Дроздецкому исполнилось бы 60 лет.

Дроздецкий родился 14 июня 1957 года в Колпино, начал карьеру в СКА в 1975 году. Четыре сезона спустя перешёл в ЦСКА, в конце 80-х вернулся в родную команду. В 1984 году Дроздецкий вместе со сборной СССР стал олимпийским чемпионом, ещё дважды выигрывал чемпионаты мира. Всего в чемпионатах СССР нападающий провёл более 500 матчей и забросил 253 шайбы. Николай Дроздецкий ушёл из жизни в возрасте 38 лет.

Источник: Официальный сайт ХК СКА (Санкт-Петербург) Сообщить об ошибке
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