СКА: сегодня легендарному воспитаннику клуба Дроздецкому исполнилось бы 60

14 июня воспитаннику СКА, одному из лучших ленинградских хоккеистов Николаю Дроздецкому исполнилось бы 60 лет.



Дроздецкий родился 14 июня 1957 года в Колпино, начал карьеру в СКА в 1975 году. Четыре сезона спустя перешёл в ЦСКА, в конце 80-х вернулся в родную команду. В 1984 году Дроздецкий вместе со сборной СССР стал олимпийским чемпионом, ещё дважды выигрывал чемпионаты мира. Всего в чемпионатах СССР нападающий провёл более 500 матчей и забросил 253 шайбы. Николай Дроздецкий ушёл из жизни в возрасте 38 лет.