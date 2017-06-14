«Витязь» поздравил вратаря Бирюкова с бракосочетанием

Вратарь «Витязя» Михаил Бирюков женился. Супругой заслуженного мастера спорта, чемпиона мира стала Эльвира Скрыльникова, профессионально занимавшаяся спортивными танцами. Вместе с Кириллом Белоруковым она становилась чемпионом Европы и победителем Кубка мира по латиноамериканской программе по версии WDC.

Церемония бракосочетания прошла в Ярославле, родном городе Михаила Бирюкова. Хоккейный клуб «Витязь», в который хоккеист перешёл в это межсезонье, пожелал молодожёнам счастья и семейного благополучия.

Фото также доступно в официальном «твиттере» подмосковного хоккейного клуба.