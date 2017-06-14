Нападающий Фролов и «Кузня» произвели взаимный отказ от подписания контракта

Нападающий Александр Фролов и новокузнецкий «Металлург» произвели взаимный отказ от подписания контракта, сообщает официальный сайт КХЛ.



В прошлом сезоне 34-летний Александр выступал в составе нижегородского «Торпедо». В регулярном чемпионате КХЛ хоккеист отыграл в 34 встречах, в которых забросил 7 шайб и отдал 11 результативных передач, набрав 18 очков при показателе полезности «+7», а также отбыл 20 минут штрафа. В плей-офф Фролов сыграл 2 матча, в которых забил 1 гол и получил 4 штрафные минуты.

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