Радулов и «Монреаль» близки к заключению многолетнего контракта

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Александр Радулов продолжает переговоры с клубом о новом контракте. Обе стороны практически уверены, что соглашение будет подписано, сообщается на странице Sportsnet в «Твиттере».

Речь идёт о контракте на 4-5 лет с зарплатой в размере $ 6-6,5 млн в год.

1 июля 2016 года Радулов подписал однолетний контракт с «Монреалем». В сезоне-2016/17 он провёл 76 матчей в регулярном чемпионате и набрал 54 (18+36) очков. «Канадиенс» пробились в плей-офф НХЛ, где Радулов провёл 6 матчей и набрал 7 (2+5) очков, а его команда в первом раунде уступила «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-4).