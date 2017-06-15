Захаркин: Макаров лёгок в катании и ещё не сказал своего последнего слова в КХЛ

Главный тренер ханты-мансийской «Югры» Игорь Захаркин прокомментировал трансферную кампанию клуба и рассказал о взаимодействии с руководством.



«Российские дебютанты „Югры“? Илья Проскуряков — заметный российский голкипер КХЛ, потенциал которого ещё не раскрыт. Он уроженец Сургута и, попав в родной регион, способен провести большинство матчей чемпионата и выдать лучший сезон в карьере. Иван Лекомцев — один из немногих праворуких защитников в КХЛ. Надеемся, он усилит наши бригады большинства и при этом качественно отработает в обороне. Дмитрий Макаров — один из тех центрфорвардов, вокруг которых можно строить всю игру команды. Что бы кто ни говорил, он по-прежнему легок в катании и не сказал своего последнего слова в КХЛ. Евгений Скачков — неординарный снайпер со своеобразным, коротким броском.Также отмечу Даниила Ильина — молодого и талантливого нападающего из Нижнего Новгорода.



Все организационные моменты мы решили в самые сжатые сроки. И здесь неоценимую помощь тренерскому штабу оказывает генеральный менеджер клуба Евгений Хацей. Даже в дни отпуска нахожусь с Евгением на постоянной связи и в мельчайших деталях обсуждаю фамилию каждого нашего новичка. Только самые хорошие слова могу сказать и о нашем взаимодействии с генеральным директором „Югры“ Василием Филипенко. По спортивной специальности он не только хоккеист, но и шахматист, обладает стратегическим мышлением, видит развитие ситуации на несколько ходов вперёд. В общем у нас сложилась профессиональная команда соратников — „директор — менеджер — тренер“, которая позволяет рассчитывать на прогресс всей вертикали клуба», — цитирует Захаркина Russia-Hockey. ru.

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