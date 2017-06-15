Шеро: если Ковальчук вернётся в НХЛ, это будет здорово для всей лиги

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро подтвердил намерение нападающего СКА Ильи Ковальчука вернуться в Национальную хоккейную лигу.



«В моём понимании агент Ковальчука Джей Гроссман по-прежнему старается трудоустроить Илью в НХЛ. Он хочет вернуться, но я мало могу влиять на ситуацию. Многое зависит от агента и того, где именно Ковальчук хочет играть. Сначала ему нужно подписать контракт с «Дэвилз», у меня было несколько звонков по Илье от других клубов. Пока комментировать нечего, но если Ковальчук вернётся, это будет хорошо для всей лиги, потому что он потрясающий хоккеист», — сказал Шеро в эфире TSN Radio 1050.



Стоит напомнить, что главными претендентами на Ковальчука считаются «Торонто», «Сан-Хосе» и «Сент-Луис», а «Нью-Йорк Рейнджерс» от идеи пригласить россиянина отказался. По неофициальной информации, форвард рассчитывает подписать с клубом НХЛ контракт на 2 сезона и зарплатой около $ 6-7 млн долларов.

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