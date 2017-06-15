Огурцов: возвращение в «Нефтехимик» получилось неожиданным, но я рад вернуться

Защитник Дмитрий Огурцов поделился первыми впечатлениями после возвращения из ЦСКА в «Нефтехимик».



«Всё получилось довольно неожиданно. Позвонили из моего родного клуба и сказали, что меня обменяли за денежную компенсацию в «Нефтехимик». Скажу честно, и я рад возвращению.



Самое главное для меня, что в «Нефтехимике» мне доверяют и на меня здесь рассчитывают. Это особенно почувствовал с приходом на тренерский мостик Андрея Викторовича Назарова. Буду делать всё, чтобы оправдать это доверие. Играть вполсилы – это не моё.



Я хоть и считаюсь молодым хоккеистом, но трудностями меня не напугаешь точно. Наоборот, мне очень импонирует то, что большому количеству хоккеистов даётся шанс побороться за попадание в основной состав. Уже представляю конкуренцию этих молодых, бесстрашных волков. Прекрасно понимаю, что в этой стае ни у кого нет привилегий», — цитирует Огурцова официальный сайт команды.

«Нефтехимик» подтвердил возвращение защитника Огурцова