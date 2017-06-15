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«Оттава» не будет продлевать контракт с нападающим Крисом Нилом

15 июня 2017, четверг. 13:35. Хоккей

«Оттава Сенаторз» не будет предлагать новый контракт своему нападающему Крису Нилу, сообщает Ottawa Citizen. 37-летний хоккеист получит статус свободного агента и постарается трудоустроиться в другой команде лиги.

Крис Нил провёл в канадском клубе 15 сезонов, сыграв более чем в 1000 матчей.

«У нас с руководством клуба был хороший разговор. Крис всё воспринял спокойно. Для него время, проведённое в Оттаве, было фантастическим, он был счастлив в клубе, но теперь будет играть в другом месте», — рассказал агент игрока Тодд Рейнольдс.

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Источник: Ottawa Citizen Сообщить об ошибке
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Оттава Сенаторз
Новости. Хоккей
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