А. Юдин: Радулов продолжает работать, чтобы вернуться в Россию, как Дацюк

Бывший защитник СКА и сборной России Александр Юдин поделился мнением о возможном новом контракте Александра Радулова и «Монреаль Канадиенс».



«Радулов уже доказал, что он лучший игрок России. Каждый хоккеист, который добился всего, хочет показать себя и в другой части планеты. Он молодец, что пробился туда и продолжает работать, чтобы там стать лучшим и вернуться в Россию, как Дацюк. Я думаю, он в последнюю очередь думает о деньгах, так как у него их и так хватает. Ему нужно выбирать амбиции, кубки, медали. Каждый хоккеист мечтает о долгосрочном контракте. Можно спокойно ехать на лето, не думать о завтрашнем дне. Чем дольше контракт, тем лучше. Это его любимая работа, поэтому долгосрочный контракт – это мечта. СМИ не звонят, не нужно думать: «Возьмут, не возьмут», отыграл — и на пляж.



О будущем «Монреаля» сложно сказать. Если Александр сыграет хорошо, а партнёры его поддержат, то, конечно, шансы на то, чтобы взять кубок Стэнли, будут велики» — сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Колышевым.



Радулов и «Монреаль» близки к заключению многолетнего контракта

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