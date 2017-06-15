Рижское «Динамо» заключило новый контракт с Кришьянисом Редлихсом

Рижское «Динамо» подписало новый контракт с защитником Кришьянисом Редлихсом, информирует официальный сайт команды из Латвии.



36-летний хоккеист проведёт в рижской команде свой 10-й сезон. В прошедшем чемпионате Континентальной хоккейной лиги Редлихс принял участие в 44 матчах, сумев записать на свой счёт 13 (3+10) результативных баллов при показателе полезности "-14" и 12 минутах штрафного времени. В среднем игрок проводил на льду почти 20 минут.



Также недавно стало известно, что новый контракт с «Динамо» заключил Микелис Редлихс.