Агент Мэйсона: «Филадельфия» не ведёт со Стивом переговоров о новом контракте

Хоккейный агент Антон Тун, представляющий интересы вратаря «Филадельфии Флайерз» Стива Мэйсона, сообщил, что клуб не ведёт с голкипером переговоров о новом контракте.



«Я встречался с генеральным менеджером Роном Хекстоллом, но официальных переговоров о контракте не было. Если ничего не изменится до 1 июля, Мэйсон выйдет на рынок свободных агентов.



Если честно, мы надеялись, что „Флайерз“ будут достаточно заинтересованы в нём, чтобы начать переговоры уже сейчас. Этого не случилось, надо двигаться дальше. Это бизнес», — цитирует Туна Philadelphia Inquirer.

В прошлом сезоне «Филадельфия» заключила новый контракт с другим вратарём Михалом Нойвиртом.