Флёри: любимый момент плей-офф — мой сейв на Овечкине в седьмом матче

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Марк-Андре Флёри поделился любимым воспоминанием прошедшего плей-офф, в котором его команда завоевала второй Кубок Стэнли подряд. Голкипер сыграл первые два раунда с «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз», уступив место в воротах Мэтту Мюррею в третьем матче финала Востока с «Оттавой Сенаторз». Флёри отказался от запрета на обмен и, вероятно, покинет команду во время драфта расширения.

«На параде старался особенно не погружаться в мысли, а наслаждаться моментом и вспоминать хорошие времена. Мэтт — тот, кто нужен „Питтсбургу“. Это первый вратарь на долгие годы.



Любимый момент этого плей-офф? Победа в седьмом матче серии с „Вашингтоном“ и мой сейв черенком клюшки на Овечкине. И, конечно, понравилось победить и вновь сделать круг почёта с Кубком Стэнли», — цитирует Флёри пресс-служба клуба.

Видео сейва Флёри можно посмотреть в YouTube.