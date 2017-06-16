Защитник Гудбрансон продлил контракт с «Ванкувером» на год с зарплатой $ 3,5 млн

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг объявил о продлении контракта с защитником Эриком Гудбрансоном на один год с зарплатой $ 3,5 млн.



«Эрик — габаритный, физически сильный защитник, которому есть что доказывать и который усердно работал во время восстановления от травмы. У него есть лидерские качества, которые пригодятся нашей молодой команде», — приводятся слова Беннинга на официальном сайте клуба.



25-летний Гудбрансон пропустил большую часть завершившегося сезона из-за травмы, провёл 30 матчей, в которых набрал 6 (1+5) очков. Всего в НХЛ на его счету 339 игр за «Ванкувер» и «Флориду Пантерз», в которых он отметился 49 (12+37) результативными баллами.

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