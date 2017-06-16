Мэр Нэшвилла проиграла пари главе Питтсбурга и надела свитер с фамилией Малкина

Мэр Нэшвилла Меган Барри надела свитер «Питтсбурга» с фамилией нападающего «Пингвинз» Евгения Малкина на пресс-конференции на «Бриджстоун-Арене», посвящённой окончанию сезона.

Глава города вынуждена была сделать это по условиям пари на исход шестого матча финальной серии Кубка Стэнли, заключённого с мэром Питтсбурга Биллом Педвто. «Нэшвилл Предаторз» уступил «Питтсбург Пингвинз» со счётом 0:2 и проиграл в серии — 2-4.

Видео с записью с пресс-конференции можно посмотреть на сайте агентства The Tennessean.