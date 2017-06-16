Опубликовано расписание Кубка Республики Башкортостан, вместо «Кузни» «Адмирал»

С 15 по 18 августа в Уфе пройдёт традиционный предсезонный турнир — Кубок Республики Башкортостан. В составе участников турнира произошло одно изменение. Вместо новокузнецкого «Металлурга», исключённого из числа участников КХЛ, за трофей поборется «Адмирал» из Владивостока.
Расписание турнира:
15 августа
15:00. «Нефтехимик» — «Лада»
19:00. «Салават Юлаев» — «Адмирал»
16 августа
15:00. «Лада» — «Адмирал»
19:00. «Салават Юлаев» — «Нефтехимик»
18 августа
15:00. «Адмирал» — «Нефтехимик»
19:00. «Салават Юлаев» — «Лада».
Указано уфимское время начала матчей.
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