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Лапенков: всегда хотел играть в ХК «Сочи», очень счастлив вернуться

16 июня 2017, пятница. 13:15. Хоккей

Нападающий ХК «Сочи» Евгений Лапенков прокомментировал своё возвращение в южную команду и рассказал об отпуске.

«Очень счастлив вернуться в «Сочи». Очень ждал этого возвращения, всегда хотел играть в этой команде, но были кое-какие нюансы, из-за которых я покинул команду. А сейчас я рад вернуться, моя семья постоянно проживает в Сочи. Всегда с радостью прилетал сюда на выходные, когда заканчивается сезон – я приезжаю в отпуск в Сочи. Так что, очень рад. Даже вдвойне рад! Много игроков поменялось за последние два года. Сейчас будет строиться новая команда, пришел новый тренер. И костяк команды будет формироваться в этом году.

Не думаю, что будут какие-то проблемы с адаптацией. Есть время познакомиться на сборах с теми ребятами, которых я не знаю. А так – практически со всеми я знаком, проблем быть не должно. На сборах мы всегда вместе, проходим тяжёлые тренировки, много трудимся, поэтому адаптация проходит быстрее. Все быстро находят общий язык.

15 голов, 36 очков «Югре»? Повлияло то, что я много работал, трудился и летом, и во время сезона. Много тренировался, работал над собой. Наверное, залог успеха всё-таки в труде, моя работа не прошла бесследно. Конечно, и партнёры были хорошие – молодые ребята, которые играют, скажем так, в играющий хоккей.

Отпуск традиционно для меня проходит в трёх местах. По завершении сезона я приезжаю в Сочи, отдыхаю, первые 2-3 недели занимаюсь с детьми, а потом потихоньку начинаю отдыхать активнее, уделять время спорту. В конце апреля мы ездим в Италию в гости к сестре, там пьём воду, есть термальные источники, процедуры, в общем, набираемся сил перед новым сезоном. А потом возвращаемся в Сочи, проводим месяц здесь, а потом едем в Испанию, где ещё активнее готовлюсь к сезону. Так что, отдых проходит по обычному для нашей семьи маршруту. Видели тоже очень много, смотрим различные достопримечательности, ездим на экскурсии, путешествуем», — цитирует игрока официальный сайт южной команды.

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Источник: Официальный сайт ХК "Сочи" Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
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