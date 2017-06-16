Эксперт: Друен станет лучшим франкоканадцем «Монреаля» со времён Рише

Эксперт TSN Крэйг Баттон прокомментировал обмен между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Монреаль Канадиенс». «Тампа» обменяла нападающего Джонатана Друена и условный выбор в шестом раунде драфта НХЛ-2018 в «Монреаль». Взамен «молнии» получили защитника Михаила Сергачёва и условный выбор во втором раунде драфта НХЛ-2018.



«Это большая победа «Монреаля» и Марка Бержевена. Главное, что нужно было усилить «Канадиенс», – это атака, и Друен подходит. Он франкоканадец. И возможно, он станет лучшим франкоканадцем «Монреаля» со времён Стефана Рише. .



При этом Сергачёв в «Тампе» – тоже сильный ход Айзермана. Он может играть в НХЛ уже в следующем сезоне», – цитирует журналиста TSN.

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