«Монреаль» может в ближайшее время обменять Алекса Гальченюка

«Монреаль Канадиенс» может в ближайшее время обменять нападающего Алекса Гальченюка, сообщает Sportsnet со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.



23-летний форвард был задрафтован «Монреалем» в 2012 году под общим третьим номером. В прошедшем сезоне он провёл 28 матчей в регулярном чемпионате и шесть в плей-офф, набрав 16 (4+12) очков. Всего в НХЛ на его счету 204 (89+115) результативных балла в 336 играх.



Ранее «Монреаль» совершил обмен с «Тампа-Бэй Лайтнинг», получив нападающего Джонатана Друена, с которым сразу подписал новый шестилетний контракт.

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