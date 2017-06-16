«Анахайм» выставил на драфт отказов защитника Депре с целью выкупа контракта

«Анахайм Дакс» выставил защитника Симона Депре на драфт отказов с целью выкупа контракта. Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.



25-летний защитник перешёл в «Анахайм» в сезоне-2014/15 из «Питтсбург Пингвинз». В прошедшем сезоне он провёл 29 матчей в регулярном чемпионате, набрав 7 (1+6) очков при показателе полезности "+1". В плей-офф он сыграл только один матч. Всего в НХЛ на его счету 43 (6+37) очка в 193 играх.



У Депре остаётся четыре года по контракту с зарплатой $ 3,7 млн за сезон.

Кого защитят, а кто попадёт на драфт расширения НХЛ? Восточная конференция Скоро в НХЛ появится совершенно новый, 31-й клуб – «Вегас Голден Найтс», игроками с которым должны поделиться все остальные. Как это будет?