Нападающий «Филадельфии» Казинс обменян в «Аризону»

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Ник Казинс в результате обмена стал игроком «Аризоны Койотс».

Как сообщает официальный сайт «Аризоны», клуб также получил права на голкипера Меррика Мадсена, который был задрафтован «Филадельфией» в 2013 году. Взамен «Флайерз» получили выбор в 5-м раунде драфта 2018 года и права на форварда Брендана Уоррена, которого «Аризона» выбрала на драфте-2015 под 81-м номером.



В минувшем сезоне Казинс, который летом может стать ограниченно свободным агентом, провёл 60 матчей в НХЛ и набрал 16 (6+10) очков.