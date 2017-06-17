Михаил Сергачёв узнал об обмене из «Твиттера»

Защитник клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал о том, каким образом он узнал об обмене в стан «молний» из «Монреаль Канадиенс».



«Я находился в отпуске на Кипре, где мой телефон не работал, так что генеральный менеджер «Канадиенс» Марк Бержевен не мог дозвониться. Я листал «Твиттер» и увидел, что некоторые болельщики написали мне поздравления, говорили: «Успехов в «Тампе». Я поначалу не понял, почему они так говорят. Первой реакцией была растерянность, это был мой первый обмен в жизни. Какое-то время я был разочарован и расстроен, но потом понял, что это новая возможность для меня», — приводит слова Сергачёва Sportsnet.

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