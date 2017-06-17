«Аризона» проявляет интерес к нападающему «Рейнджерс» Степану

«Аризона Койотс» проявляет интерес к нападающему «Нью-Йорк Рейнджерс» Дереку Степану, информирует NBC Sports. Как сообщается, игроком интересуются ещё несколько клубов.



Сделка может состояться только до 1 июля, когда в соглашении Степана вступит в силу пункт о запрете на обмен. У 26-летнего форварда остаётся четыре года по контракту со среднегодовой зарплатой $ 6,5 млн. В прошедшем сезоне он набрал 55 (17+38) очков в 81 матче регулярного чемпионата, в 12 играх плей-офф отметился двумя голами и четырьмя передачами.

«Рейнджерс» готовы обменять нападающего Степана на защитника первой пары