Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Аризона» проявляет интерес к нападающему «Рейнджерс» Степану

17 июня 2017, суббота. 10:04. Хоккей

«Аризона Койотс» проявляет интерес к нападающему «Нью-Йорк Рейнджерс» Дереку Степану, информирует NBC Sports. Как сообщается, игроком интересуются ещё несколько клубов.

Сделка может состояться только до 1 июля, когда в соглашении Степана вступит в силу пункт о запрете на обмен. У 26-летнего форварда остаётся четыре года по контракту со среднегодовой зарплатой $ 6,5 млн. В прошедшем сезоне он набрал 55 (17+38) очков в 81 матче регулярного чемпионата, в 12 играх плей-офф отметился двумя голами и четырьмя передачами.

«Рейнджерс» готовы обменять нападающего Степана на защитника первой пары
Источник: NBC Sports Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Аризона Койотс Нью-Йорк Рейнджерс
Новости. Хоккей
17 июня 2017, суббота
10:16 Обозреватель Sportsnet: «Флориде» нужно отпустить Ягра в другой клуб
10:04 «Аризона» проявляет интерес к нападающему «Рейнджерс» Степану
09:45 Михаил Сергачёв узнал об обмене из «Твиттера»
09:42 Торнтон и Марло ведут переговоры с «Сан-Хосе», но в приоритете другие игроки
09:16 Тренер голкиперов «Амура»: сейчас вратари как баскетболисты — рост под два метра
08:20 Нападающий «Филадельфии» Казинс обменян в «Аризону»
07:50 Нападающий Попугаев: клуб НХЛ, который выберет меня на драфте, не разочаруется
00:55 Конакер: хочу получить ещё один шанс в «Тампе», если нет, вернусь в Швейцарию
00:22 Кессел: третий подряд Кубок Стэнли выиграть тяжело, но «Питтсбург» попробует
16 июня 2017, пятница
23:51 «Аризона» объявила об изменениях в руководстве клуба
23:31 «Рейнджерс» готовы обменять нападающего Степана на защитника первой пары
22:58 Рутерфорд: «Питтсбург» приобретёт игроков, которые будут защищать остальных
22:31 Нападающий Хайра подписал новый двухлетний контракт с «Эдмонтоном» на $ 1,35 млн
21:52 Кучеров пожелал Сергачёву вместе привести «Тампу» к чемпионству
21:40 Александр Овечкин встретился с легендой футбола Пеле
21:01 Сергачёв: был шокирован обменом в «Тампу», но понял, что это мой шанс
20:57 Гилрой: талант Ковальчука никуда не делся, он без проблем может вернуться в НХЛ
20:48 Нил: тренер «Оттавы» Ги Буше так и не дал мне шанса показать, что я могу играть
20:35 Смолов: пристальнее всего интересуюсь хоккеем, по ночам смотрю НХЛ
19:53 Шульц: хочу остаться в «Питтсбурге», о деньгах не беспокоюсь
19:26 «Анахайм» выставил на драфт отказов защитника Депре с целью выкупа контракта
18:59 «Монреаль» не будет предлагать Никите Нестерову новый контракт
18:54 Гемски: хочу остаться в «Далласе», даже на меньшем контракте
18:22 «Динамо» Мн заключило пробные контракты с форвардами Васильчуком и Вороновым
17:56 «Монреаль» может в ближайшее время обменять Алекса Гальченюка
17:48 «Питтсбург» подписал контракт новичка с вратарём Филипом Густавссоном
17:17 Пять игроков «Питтсбурга» играли в плей-офф с серьёзными травмами
16:53 Кикнадзе покинул пост директора юридического департамента КХЛ
16:29 Эксперт: Друен станет лучшим франкоканадцем «Монреаля» со времён Рише
15:48 Маклеллан: возможно, у «Монреаля» есть вариант с Дюшейном, это центр 1-го звена
15:02 Каменский: «Монреаль» найдёт деньги на Радулова, на него рассчитывают в клубе
15:00 Генменеджер «Баффало»: Окпосо будет готов к началу тренировочного лагеря
14:27 Инсайдер TSN: Сергачёв может даже превзойти Хедмана по игре в чужой зоне
14:00 Обладатель Кубка надежды Галвиньш остаётся в рижском «Динамо»
13:30 Как сложится карьера Михаила Сергачёва в «Тампа-Бэй»?
13:15 Лапенков: всегда хотел играть в ХК «Сочи», очень счастлив вернуться
13:00 Гуськов: обмен — лучшее, что может быть для Сергачёва, это новый шанс для него
12:59 Филиппенко: долгов у «Амура» нет, низкий рейтинг связан с предыдущими сезонами
12:31 Хаусли: «Баффало» должен играть быстро, в атакующем стиле
12:15 Форвард ЖХК «Торнадо» Белякова выйдет замуж
11:47 Гинтс Мейя остаётся в рижском «Динамо», это 10-й его сезон в команде
11:12 Опубликовано расписание Кубка Республики Башкортостан, вместо «Кузни» «Адмирал»
10:42 Генменеджер «Баффало»: видение игры Хаусли совпадает с нашим
10:29 Друен: я франкофон, нахожусь в лёгком шоке от обмена в «Монреаль»
10:06 «Адмирал» обнародовал план предсезонной подготовки
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Заслуживал ли Евгений Малкин титула MVP розыгрыша Кубка Стэнли?
Архив →
© championat.com, 2000–2017