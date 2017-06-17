Терещенко: на улице может оказаться вся структура «Динамо», более 1000 человек

Капитан хоккейного «Динамо» (Москва) Алексей Терещенко высказался о ситуации в клубе.



«Мы хотим обратиться с заявлением о катастрофической ситуации: персоналу, игрокам, тренерам не выплачивается зарплата три месяца. Команду вынуждают расторгать контракты со старым клубом и заключать новые без погашения долгов. Проблема не только профессиональной команды, на улице может оказаться вся структура «Динамо», а это более 1000 человек. Команду ВХЛ хотят разогнать, хотя она стала чемпионом прошлого сезона и должна была представлять наш клуб в Континентальном кубке. Большинство игроков «Динамо» Балашихи – воспитанники, и это наше будущее, не забываем, что впереди Олимпиада.



Из прессы узнаем, что КХЛ допускает к новому сезону новое «Динамо», но правопреемник почему-то не хочет выплачивать зарплату, нам непонятно, почему новая структура не хочет всё забрать с долгами. Большой вопрос возникает по позиции КХЛ, то её нет, если есть, то мы её не знаем. До нас доходят слухи, что команду хотят обанкротить, команда решила защищать себя сама, нет ответа от общества. Мы собрали вас для того, чтобы страна узнала о проблеме. Мы не знаем о позиции профсоюза.



У нас контракты с АНО «ОХК Динамо», Сафронов говорит: у меня денег нет, я не могу расплатиться. Может, стоит до самого верха идти, понять, почему вся эта ситуация сложилась. Долги всегда гасились, и в этом проблемы не было», — передаёт слова Терещенко корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

Пресс-конференция игроков московского «Динамо» о ситуации в клубе