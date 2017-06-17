Ерёменко: держим контакт с Овечкиным, и он всячески старается нам помогать

Голкипер «Динамо» Александр Ерёменко прокомментировал ситуацию с проблемами клуба.



«Держим контакт с Сашей Овечкиным, и он всячески старается нам помогать. Мне скинули номер Сергея Фёдорова из общества «Динамо», я набрал, мы нормально поговорили минут 20. Потом встретились, от встречи ожидали большего — не увидели интереса к хоккейному клубу «Динамо» Москва. Всем наплевать на простых людей, которые работают в персонале команды. Я подписывал контракт, но он не был официально зарегистирован", — передаёт слова Ерёменко корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

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