Голкипер Ерёменко заявил, что хотел бы закончить карьеру в «Динамо»

Голкипер Александр Ерёменко рассказал о своем будущем в московском «Динамо».



«Я подписывал контракт, но он не был официально зарегистрирован. Сейчас я без контракта. Хотелось бы закончить карьеру в «Динамо», другие клубы я не рассматривал», — передаёт слова Ерёменко корреспондент «Чемпионат» Ярослав Дехтярёв.



37-летний хоккеист трижды выигрывал Кубок Гагарина, дважды в составе московского «Динамо». Ерёменко выиграл два чемпионата мира в составе сборной России. Всего в КХЛ голкипер провёл 358 матчей, отражая 93,1% бросков по своим воротам.

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