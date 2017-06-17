Армиа: игроки не могут влиять на драфт расширения, всё решают менеджеры

Нападающий «Виннипег Джетс» Йоэль Армиа поделился ожиданиями от драфта расширения Национальной хоккейной лиги. Информация в североамериканских СМИ отправляет его в «Вегас Голден Найтс».



«Мой переход в „Вегас“? Игроки никак не могут повлиять на происходящее, они не знают ровным счётом ничего. Процесс контролируется генеральными менеджерами, а хоккеисты определяют только результат в каждой игре.



Травма немного скомкала мой игровой сезон, но мне удалось неплохо его начать. По ходу чемпионата были как взлёты, так и падения», — приводит слова игрока Jatkoaika.