Нойвирт: у моего возможного перехода в «Вегас» есть как плюсы, так и минусы

Голкипер «Филадельфии Флайерз» Михал Нойвирт прокомментировал слухи о том, что его планирует забрать на драфте расширения «Вегас Голден Найтс».



«Разумеется, до меня доходила информация про мой потенциальный переход в „Вегас“. Иногда я размышляю об этом, но не имею возможности хоть как-то это контролировать. Но сейчас я думаю только о том, как быть лучшим игроком. В Филадельфии, Лас-Вегасе или ещё где-то.



Если бы я мог выбирать, перешёл бы в „Вегас“ или остался бы в стане „Флаейрз“? У обоих вариантов есть как свои плюсы, так и минусы», — приводит слова голкипера ISport.

Кого защитят, а кто попадёт на драфт расширения НХЛ? Восточная конференция Скоро в НХЛ появится совершенно новый, 31-й клуб – «Вегас Голден Найтс», игроками с которым должны поделиться все остальные. Как это будет?