Фишер: хоккей — важная часть моей жизни, но не единственная

37-летний капитан «Нэшвилл Предаторз» Майк Фишер сообщил, что пока не знает, продолжит ли игровую карьеру.

«Все хотят побеждать в этой игре, но в жизни есть и другие вещи. В конце концов, это только игра. Она является важной частью моей жизни, но не единственной», — приводит слова Фишера официальный сайт лиги.



«Мы все знаем, что Майк ещё может играть. Мы просто дадим ему время понять, что он и его семья хотят большего. И будем уважать его решение», — рассказал генеральный менеджер клуба Дэвид Пойл.