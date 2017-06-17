«Даллас» заключил однолетний контракт с защитником Байстрёмом

«Даллас Старз» заключил контракт с защитником Людвигом Байстрёмом. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год и носит двусторонний характер.



22-летний Байстрём в прошедшем сезоне выступал в АХЛ за «Техас Старз» и провёл 55 матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и 14 результативными передачами при показателе полезности «+9». В четырёх матчах плей-офф очков не набрал. Шведский защитник был выбран «Далласом» на драфте 2012 года под общим 43-м номером.

Кого защитят, а кто попадёт на драфт расширения НХЛ? Западная конференция Скоро в НХЛ появится совершенно новый, 31-й клуб – «Вегас Голден Найтс», игроками с которым должны поделиться все остальные. Как это будет?