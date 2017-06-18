Нападающий «Анахайма» Кеслер перенёс операцию и пропустит три месяца

Нападающий «Анахайм Дакс» Райан Кеслер успешно перенёс операцию на бедре, сообщается в официальном «твиттере» клуба. Восстановление продлится три месяца.



32-летний форвард в прошедшем сезоне принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 22 шайбы и сделал 36 голевых передач при показателе полезности "+8". В плей-офф он помог своей команде дойти до финальной серии Западной конференции, отметившись 8 (1+7) баллами за результативность в 17 играх при показателе полезности "-6".