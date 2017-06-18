«Лос-Анджелес» защитил 9 игроков, Браун и Габорик доступны для выбора «Вегасом»

Появились сведения о защищённых от драфта расширения игроках «Лос-Анджелес Кингз». «Короли» выбрали схему с защитой одного вратаря, четырёх защитников и четырёх нападающих. Об этом сообщает журналист Джон Ховен.



В список калифорнийского клуба вошли вратарь Джонатан Куик, защитники Дрю Даути, Джейк Маззин, Алек Мартинес, Дерек Форборт, форварды Анже Копитар, Джефф Картер, Тайлер Тоффоли и Тэннер Пирсон. Для выбора «Вегасом» доступны такие игроки, как Дастин Браун или Мариан Габорик.



Итоги драфта расширения будут подведены 21 июня.

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