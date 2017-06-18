«Калгари» защитил от драфта расширения 11 игроков, в том числе Годро и Монахана

Обнародован список защищённых от драфта расширения игроков «Калгари Флэймз». Его представил Sportsnet. Сообщается, что «Флэймз» защитили одного вратаря, троих защитников и семерых нападающих. «Лас-Вегас» не сможет забрать этих хоккеистов.



В список защищённых хоккеистов попали: вратарь Майк Смит, защитники Марк Джиордано, Ти Джей Броди, Дуги Хэмилтон, нападающие Шон Монахан, Джонни Годро, Микаэль Баклунд, Михаэл Фролик, Сэм Беннетт, Кертис Лазар, Майкл Ферланд.



Итоги драфта расширения Национальной хоккейной лиги будут подведены 21 июня.

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