Веренски: я чувствую себя хорошо, катаюсь и работаю на льду

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски рассказал о своём состоянии. Хоккеист американской команды получил травму в ходе серии плей-офф с действующим обладателем Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз». Речь идёт о переломе скулы.

«Сейчас мой шрам уже выглядит лучше, чем был. Я две недели как получил добро, так что катаюсь и работаю. Чувствую себя хорошо. Больше месяца я просто сидел дома и ничего не делал. Тренеры сказали, что это неплохо, так как в этом сезоне я провёл много игр», – цитирует игрока официальный сайт клуба.