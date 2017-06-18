Профсоюз и НХЛ работают над соглашением по выкупу контракта Депрэ

Профсоюз НХЛ работает с лигой над соглашением по поводу выкупа контракта защитника Симона Депрэ «Анахаймом». Травмированные игроки защищены от выкупа, тем не менее случай Депрэ был признан требующим дополнительного рассмотрения.



Во время плей-офф хоккеист был выведен из списка долгосрочно травмированных игроков, но ни разу не тренировался с командой. За последние два сезона он пропустил в общей сложности 130 матчей из-за симптомов сотрясения мозга. Для «Анахайма» важно выкупить его контракт именно в этом году, потому что сейчас 25-летний игрок получит 1/3 от оставшейся суммы по контракту, а через год ему положено 2/3.

«Анахайм» выставил на драфт отказов защитника Депре с целью выкупа контракта